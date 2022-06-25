سانوفي وغلاكسو سميث كلاين يؤكدان فعالية لقاحهما ضد المتحور أوميكرون

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي، وشركة غلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية أن اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا، ثبتت فعاليته في حماية البالغين من الإصابة بالفيروس، وخاصة من المتحور أوميكرون.



وقالت الشركتان في بيان مشترك، أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة، أن إحدى التجارب السريرية أظهرت أن اللقاح يتمتع بمعدل فعالية يقارب 65% ضد عدوى فيروس كورونا المصحوبة بأعراض لدى البالغين بشكل عام، في حين أظهر نسبة فعالية 72% ضد أوميكرون.



وأشار البيان إلى أن هذا اللقاح له فعالية أكبر في علاج البالغين الذين أصيبوا في السابق بمرض كورونا، ومعدل فعالية بنسبة 2.93% ضد أوميكرون.



وفي وقت سابق الشهر الجاري، أبلغت الشركتان عن بيانات إيجابية من تجربتين سريرتين على الجرعة المعززة من لقاح "الجيل التالي" والذي تم تطويره بالاعتماد على تقنية مستضد البروتين وعنصر مساعد ضد الفيروس، الذي هو عبارة عن مادة تعزز الاستجابة المناعية للقاحات.



وقالت الشركتان إن اللقاح التجريبي قدم استجابة مناعية أقوى ضد متحورات فيروس كورونا مقارنة بمنافسيهم.



وأضافتا أن النتائج مجتمعة تظهر الإمكانات القوية لمستضد بيتا لتوفير حماية كبيرة ضد المتحورات المتعددة لفيروس كورونا.



وارتفعت أسهم سانوفي بنسبة 1.7% في بداية التعاملات اليوم، في حين طرأ تغير طفيف على سهم شركة جلاكسو سميث كلاين.



وتأمل الشركتان أن تلعبا دوراً في مكافحة الفيروس بعد أن سمحت عمليات التأجيل المتكررة لطرح اللقاح للمنافسين، مثل شركات مودرنا وبيونتيك وفايزر، بالإسراع في تطوير لقاحات تعتمد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال.



وطرحت هذه الشركات، إضافة إلى شركتي أسترازينيكا وجونسون آند جونسون، منتجات دوائية عالية الفعالية لمكافحة فيروس كورونا، ما ساعد في إنقاذ ملايين الأرواح وجني عشرات المليارات من الدولارات في شكل عائدات.

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