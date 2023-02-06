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الإثنين، 06-02-2023 03:35 م

سبب غير متوقع لوفاة الرجال أكثر من النساء بكورونا

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الوكيل الإخباري - منذ الأشهر الأولى لوباء "كوفيد-19"، لاحظ العلماء أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الشديدة من فيروس SARS-CoV-2، مع زيادة في معدلات الوفيات.

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وتوصل أحد العلماء في مركز هاكنساك ميريديان للاكتشاف والابتكار (CDI) إلى نتائج جديدة قد تشرح السبب وراء هذه الاختلافات بين الجنسين.


ويشير منشور جديد في مجلة International Journal of Molecular Sciences إلى أن أداء الذكور أسوأ من الإناث المصابات بالمرض لأن الفيروس يهاجم بسهولة الأنسجة الدهنية للإناث بدلا من أنسجة الرئة.


وأوضح الدكتور يوثي ناغاجيوثي، العالم في مركز هاكنساك ميريديان للاكتشاف والابتكار، وفريقه: "تشير بياناتنا إلى أن الأنسجة الدهنية في إناث الفئران قد تكون بمثابة حوض / خزان لـ SARS-CoV-2، وبالتالي تحمي الرئتين من حمولة فيروسية أكبر، ما يمنع تلف الرئة بسبب الخلايا المناعية المتسللة والسيتوكينات النشطة المؤيدة للالتهابات".


وأظهرت نماذج الفئران في Nagajyothi Lab، التي تحاكي جهاز المناعة البشري، أن الإناث يفقدن المزيد من الدهون مقارنة بالذكور عند الإصابة بـ"كوفيد-19".
وكان لدى الذكور المزيد من الفيروسات في الرئتين، بينما أظهرت الإناث المزيد من الفيروسات في أنسجتها الدهنية.


وتقول النظرية إن الأنسجة الدهنية في الإناث قد تكون بمثابة "حوض" أو "خزان" للفيروس.

 

وتأتي الورقة البحثية الأخيرة في أعقاب منشور صدر العام الماضي في مجلة Frontiers in Cardiovascular Medicine أظهر فيه ناغاجيوثي وزملاؤه أن الفيروس تسلل إلى رئتي الذكور بسهولة أكبر بكثير مما فعل عند الإناث.


وتظهر الورقة البحثية الحديثة وجود علاقة عكسية بين الأحمال الفيروسية في الرئتين والأنسجة الدهنية، وتختلف بين الذكور والإناث.


ووجدوا أن عدوى SARS-CoV-2 تغير الإشارات المناعية وموت الخلايا بشكل مختلف في الفئران الذكور والإناث المصابة بفيروس SARS-CoV-2.


وخلصوا إلى أن "هذه البيانات قد تساعد في تفسير زيادة قابلية الإصابة بكوفيد-19 لدى الذكور مقارنة بالإناث".

 

روسيا اليوم 

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