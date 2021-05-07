الجمعة 07-05-2021
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الجمعة، 07-05-2021 12:14 م

سبعة وفيات و404 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن تسجيل سبعة وفيات و404 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية.

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وقالت الوزارة في موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، انه تم اجراء 1608 فحوصات مخبرية خلال 24 ساعة الماضية وتسجيل سبعة وفيات و 404 اصابات جديدة بفيروس كورونا وتعافي 1511 حالة.


واشارت الى ان الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 103987 اصابة من بينها 8563 حالة نشطة و94487 حالة تعاف واجمالي الوفيات 937 وفاة.


--(بترا)

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