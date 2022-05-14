ست وفيات في كوريا الشمالية جراء حمى بعد رصد إصابات بكوفيد

الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، يوم الجمعة، عن وفاة ستة أشخاص جراء "حمّى" وقد ثبتت إصابة أحدهم بكوفيد، وذلك غداة رصد أول حالة إصابة رسمية بفيروس كورونا في البلاد.



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وأوردت الوكالة أن "حمّى لم يتسن تحديد سببها انتشرت بشكل سريع في أنحاء البلاد منذ نهاية أبريل".



وأضافت: "توفي ستة أشخاص (ثبتت إصابة أحدهم بالمتحورة المتفرعة عن أوميكرون بي-إيه.2)".





كما قالت وكالة الأنباء الرسمية أنها "عزلت وتعالج" 187 ألف شخص مصابين بحمّى، بعد أن أبلغت عن أولى حالات الإصابة بكوفيد-19





وأوردت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أنه "حتى الآن، عُزل ما يصل إلى 187800 شخص، ويجري علاجهم"، مضيفة أن ستة أشخاص أصيبوا بحمّى قد توفّوا، وأنّ أحدهم ثبُتت إصابته بالمتحور أوميكرون.





روسيا اليوم