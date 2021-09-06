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الإثنين، 06-09-2021 07:53 م

سجن شخص 5 سنوات لنشره فيروس كورونا في الفيتنام

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الوكيل الإخباري - أفادت وكالة الأنباء الفيتنامية اليوم الاثنين بأن سلطات البلاد قضت بسجن رجل لمدة خمس سنوات، بسبب خرقه قواعد الحجر الصحي الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا ونشره الفيروس للآخرين.

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وذكرت الوكالة أن لو فان تري (28 عاما) أدين "بنشر أمراض معدية خطيرة" في محاكمة استمرت ليوم واحد بمقاطعة كا ماو الجنوبية.


وأضافت أن المتهم "خرق لوائح الحجر الصحي لمدة 21 يوما، و أصاب ثمانية أشخاص توفي أحدهم بسبب الفيروس بعد شهر من العلاج".


وتكافح فيتنام تفشي كورونا المتفاقم الذي أصاب أكثر من 536000 شخص وقتل 13385، الغالبية العظمى منهم في الأشهر القليلة الماضية.


وكانت البلاد حكمت على شخصين آخرين بالسجن 18 شهرا وسنتين مع وقف التنفيذ بنفس التهم.

 

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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