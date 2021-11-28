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الأحد، 28-11-2021 11:56 ص

سرعة انتشار أوميكرون لدى فئة عمرية معينة يثير قلق الأطباء

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الوكيل الاخباري- أعرب الأطباء في جنوب إفريقيا عن قلقهم من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون" بين الشباب، موضحين أن بعض المصابين منهم يعانون من أعراض خطيرة.

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وتحدثت مصادر طبية أن الشباب المصابين بـ"أوميكرون" الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 يعاني بعضهم من أعراض خطيرة، وبعضهم بحاجة إلى رعاية مركزة.

إلى ذلك تخشى السلطات الصحية من أنه في حال استمرت الزيادة في عدد الإصابات بالمتحور "أوميكرون" فإن المرافق الصحية ستشهد اكتظاظا.

هذا وقد أبلغت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا قبل أيام، عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا "B.1.1.529" أطلق عليها اسم ("أوميكرون") في بوتسوانا وجنوب إفريقيا.

وفقًا للباحثين، تشير العديد من هذه المؤشرات إلى قابلية انتقال عالية للمتحور الجديد وإمكانية مقاومته الأجسام المضادة لدى أولئك الذين أصيبوا بالمرض أو تلقوا التطعيم ضده.

 

المصدر: روسيا اليوم

 

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