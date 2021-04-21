سريلانكا تعلن عن 6 حالات تجلط في الدم بينهم 3 وفيات من متلقي لقاح أسترازينيكا

الوكيل الاخباري - أعلنت وزيرة الصحة السريلانكية بافيترا وانياراتشي للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن سريلانكا سجلت 6 حالات إصابة بتجلط دموي بين متلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لمرض كوفيد-19.

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وبحسب "رويترز"، قالت الوزيرة إن ثلاثة من المصابين بالجلطات توفوا.

ولم يعلن وقف لبرنامج التطعيم، حيث تلقى نحو مليون شخص في سريلانكا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت في وقت سابق، أنها وجدت صلة محتملة بين اللقاح الذي تنتجه شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد، وحالات تجلط دموي نادرة لدى أناس تلقوا اللقاح، وقالت إنها أخذت في الاعتبار جميع الأدلة المتاحة.



وجاء في بيان للمنظمة: "استنادًا إلى المعلومات الحالية، يُعتبر وجود علاقة سببية بين اللقاح وحدوث جلطات دموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية أمرًا محتملًا ولكن لم يتم تأكيده. هناك حاجة إلى دراسات متخصصة لفهم الصلة المحتملة بين اللقاحات وعوامل الخطر المحتملة بشكل كامل".



بدورها اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أن "أحد التفسيرات المعقولة لاجتماع التجلطات الدموية مع انخفاض عدد الصفائح الدموية هو الاستجابة المناعية، مما يؤدي إلى حالة مشابهة لتلك التي تظهر أحيانا في المرضى الذين يعالجون بالهيبارين".



كما طلبت لجنة السلامة التابعة للوكالة الأوروبية، التي كانت تجري تقييما للقاح، مزيدا من الدراسات والتغييرات على الدراسات الحالية للحصول على مزيد من المعلومات.



هذا وأعلنت العديد من الدول تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في حالات كبار السن وسط مخاوف من أعراض جانبية، بعد تسجيل حالات للجلطات الدماغية بعد تلقي اللقاح.



وكانت شركة أسترازينيكا قد أعلنت في الثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس الماضي أن تجارب جديدة أجريت على أكثر من 32 ألف شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وبيرو وتشيلي أظهرت أن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 79 بالمئة، ضد أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وأنه فعّال بنسبة 100 بالمئة في منع الأعراض المرضية الشديدة المرتبطة بالفيروس.





