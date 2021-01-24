الأحد 24-01-2021
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الأحد، 24-01-2021 03:59 م

سعر الجرعة الواحدة 2000 يورو.. عقار ألماني لعلاج كورونا

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، أن بلاده ستبدأ استخدام عقار لعلاج "كوفيد -19" يعتمد على الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، التي استخدمت لعلاج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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وقال وزير الصحة الألماني في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم سونتاغ"، إن الحكومة اشترت 200 ألف جرعة من العقار مقابل 400 مليون يورو (ألفي يورو للجرعة الواحدة).


ووفقا لسبان، ستصبح ألمانيا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في استخدام الأجسام المضادة وحيدة النسيلة في علاج المصابين بفيروس كورونا، بداية من الأسبوع المقبل.


وأوضح وزير الصحة أن استخدام هذا العقار في مراحل مبكرة من مرض "كوفيد 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، بإمكانه تجنيب المرضى المعرضين لمخاطر عالية من تفاقم وضعهم الصحي.

 

روسيا اليوم

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