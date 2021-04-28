سكان العالم تلقوا أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا

الوكيل الإخباري- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم، 148 مليون و733 حالة، حتى صباح اليوم الأربعاء، على الرغم من تلقي أكثر من مليار شخص حول العالم لقاحات مضادة لهذا الفيروس.



وكشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز"، تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.062 مليار جرعة.



ووصل عدد المتعافين إلى أكثر من 86 مليونا، وارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و132 ألف حالة.

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وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، دول العالم من حيث عدد الإصابات، ثم تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



وتصدرت أمريكا أيضا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.



كما جاءت أمريكا على رأس قائمة دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وروسيا وإندونيسيا.

المصدر- سبوتنيك عربي