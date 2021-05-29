سلالة جديدة من كورونا تظهر في فيتنام

الوكيل الإخباري - نقلت صحيفة "فن إكسبرس" الإلكترونية عن وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج قوله، السبت، إن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا وهي مزيج من سلالة كورونا الهندية والبريطانية وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

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وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدي فيتنام حاليا لتفشٍ ينتشر بسرعة أكبر.



وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 مدينة من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام منذ أواخر نيسان/ أبريل ، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

ونقلت "فن إكسبرس" عن لونج قوله إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثا للعالم قريبا.



وقال لونج "بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى تم اكتشافهم حديثا اكتشفنا سلالة جديدة وهي مزيج من الهند والمملكة المتحدة ".

المصدر : روسيا اليوم