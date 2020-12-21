سلالة جديدة من كورونا.. مقطع فيديو مرعب من بريطانيا - شاهد

الوكيل الاخباري - تداول رواد التواصل الإجتماعي في بريطانيا مقطع فيديو لآلاف المواطنين في محطات القطار ينتظرون مغادرة لندن و لكن بأعداد كبيرة للغاية في ظل تداعيات الإعلان عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة كبيرة للغاية في بريطانيا .



و حسب ما نشرت صحيفة " ميرور" البريطانية، فإن رواد التواصل الإجتماعي وصفوا مقطع الفيديو المتداول من احدى محطات القطار في لندن بـ"المرعب" بعد تكدس أعداد كبيرة من المواطنين في المحطة بسبب إجراءات الإغلاق التي تسعى الحكومة لتطبيقها بصرامة .

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شعر الرواد في بريطانيا عبر وسائل التواصل الإجتماعي بحالة من الذعر بسبب الزحام الشديد و تكدس المواطنين، و نادوا بوقف التجمعات حتى لا تصبح بريطانيا بؤرة لمرض غامض يتفشى في العالم كله .



و كان السبب في تلك التجمعات و التكدس أن المواطنين قد ألغوا كل الإجازات و الإحتفالات برأس السنة التي كانت ستقام هذا العام ، و عاد الجميع إلى دياره للحفاظ على صحة عائلته .



جدير بالذكر ان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن بالفعل عن وجود سلالة جديدة من كورونا أسرع إنتشارا من الأولى تتفشى في بريطانيا و هي السبب في إرتفاع نسب المصابين في الفترة السابقة .

المصدر : صدى البلد



