سلالة دلتا توسع تفشيها في مختلف أنحاء العالم

الوكيل الإخباري - تواصل سلالة "دلتا" من فيروس كورونا المستجد التي اكتشفت لأول مرة في الهند توسيع رقعة تفشيها في أنحاء مختلفة من العالم.

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وفي روسيا أكدت نائب عمدة العاصمة الروسية موسكو لشؤون التنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الجمعة أن سلالة "دلتا" شديدة العدوى تجاوزت حتى اليوم الطفرات الأخرى من الفيروس التاجي وأصبحت السلالة السائدة في المدينة، مشيرة إلى ظهور أعراض جديدة مختلفة عما كان سابقا لدى المرضى.



وشهدت موسكو في الآونة الأخيرة ارتفاعا حادا وسريعا في وتيرة تفشي كورونا، مع ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات جراء الوباء.



وفي بريطانيا، أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا (PHE) اليوم رصد 50824 إصابة جديدة بسلالة "دلتا" (B.1.617.2) في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الأخير (مقابل 35204 إصابات في الأسبوع السابق) ما يمثل الأغلبية الساحقة من إجمالي عدد الإصابات الجديدة.



وأصبح إجمالي عدد الإصابات بـ"دلتا" في بريطانيا 161981 حالة، ما يمثل ارتفاعا بـ46% مقارنة مع الأسبوع السابق.



وفي فرنسا، أعلن وزير الصحة أوليفيه فيران أن الإصابات بـ"دلتا" تشكل الآن نحو ثلث حالات مرض "كوفيد-19" في البلاد (مقارنة مع نحو 20% تحدث عنها في 29 يونيو)، محذرا من خطر تفشي الوباء بوتائر قياسية من جديد في الصيف الجاري.

في غضون ذلك، تواصل "دلتا" تفشيها في أنحاء أخرى من العالم، منها أستراليا وكوريا الجنوبية اللتان شهدتا مؤخرا زيادة قيادية في عدد الإصابات الجديدة.



كما يعد تفشي "دلتا" عاملا رئيسيا في ارتفاع حاد لمعدل الإصابات الجديدة بكورونا في اليابان حيث أكدت السلطات أن السلالة الجديدة تشكل ثلث حالات الإصابة شرق البلاد، بما في ذلك العاصمة طوكيو، وقد ترتفع هذه النسبة إلى 50% بحلول منتصف يوليو.

المصدر : روسيا اليوم