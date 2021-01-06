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الأربعاء، 06-01-2021 08:25 ص

حالات انتشار قليلة

سلالة كورونا الجديدة تنتشر في 41 دولة

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توضيحية


الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إنه تم حتى الآن، اكتشاف "سلالة الفيروس التاجي البريطانية الجديدة، في 41 دولة ومنطقة" من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت المنظمة إلى أن، الحديث يدور حول انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، في الفترة حتى يوم 5 يناير/الشهر الحالي.

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 وذكرت المنظمة، أن الأمر يتعلق "بحالات انتشار قليلة".
بالإضافة إلى ذلك، تم في 6 دول، اكتشاف طفرة الفيروس التي تم العثور عليها لأول مرة، في جنوب إفريقيا.


وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، في وقت سابق، أن علماء الوراثة قد حددوا طفرة جديدة في فيروس كورونا للبلاد.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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