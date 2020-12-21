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الإثنين، 21-12-2020 11:02 ص

سلالة كورونا الجديدة.. كيف تطورت وما مدى خطورتها؟

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الوكيل الإخباري- لا يزال العلماء في حيرة من أمرهم بشأن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي أدت إلى زيادة كبيرة بالإصابات في بريطانيا بسبب سرعة نقلها للعدوى.

وأكد البروفوسور أندرو رامبوت من جامعة ”أدنبرة“ في اسكتلندا أن ”هناك جهدا محموما من قبل العلماء للتعرف على تلك السلالة في المختبر وتحديد خطورتها وطبيعتها“.

وقال رامبوت إن ”ما يثير القلق هو أن من بين 17 طفرة هناك 8 طفرات داخل الجين تقوم بتشفير البروتين على سطح الفيروس. وهناك اثنتان منها مثيرتان للقلق بشكل خاص“.

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وبحسب مجلة ”العلوم“ الأمريكية فإن ”التحولات في سلالة الفيروس الجديدة تسارعت بمعدل 1-2 تغيير شهريا، ما يعني أن معظمها يختلف بمقدار 20 نقطة عن الفيروس الأصلي الذي يعتقد بأنه نشأ في الصين قبل نحو عام“، لافتة إلى أن ”ما يحير العلماء هو أنهم لم يروا من قبل تحولات فيروسية تزيد عن عشرة تغييرات مرة واحدة، وأنهم يعتقدون أن التحول قد يكون حدث داخل مريض مصاب بالفيروس الأصلي كوفيد-19 لفترة طويلة“.

وجاء في المجلة أن ”هناك أسبابا أخرى تثير القلق وهي أن العلماء حددوا بعض سلالات الفيروس في ثلاث مقاطعات في جنوب أفريقيا حيث تنتشر العدوى بسرعة كبيرة، وأن تلك السلالات لا تشبه السلالات التي تفشت في بريطانيا“.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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