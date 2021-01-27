الأربعاء 27-01-2021
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول عودة تقديم الاراجيل بالمقاهي

افتتاح مستشفى إربد الميداني الأسبوع المقبل

عبيدات: انخفاض للأسبوع التاسع على التوالي بعدد الوفيات والإصابات

إصابة 5 أشخاص أثناء عمليات صيانة لبئر بإربد

انخفاض في نسبة فحوصات كورونا الايجابية الأربعاء

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من اجهزة البلايستيشن

تراجع أسعار الذهب عالميا

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عشيرتي العبادي والنسور

تعرف على أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

الأربعاء، 27-01-2021 03:20 م

سلالة كورونا المتحورة.. كيف 'تخدعنا' بحاستي الشم والتذوق؟

146448


الوكيل الاخباري - كشفت دراسة بريطانية حديثة، أن الأشخاص الذين يصابون بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد يكون أقل عرضة لأن يعانوا فقدانا في حاستي الشم والتذوق.

اضافة اعلان

وبحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن عارض فقدان حاستي الشم والتذوق يبدو أقل شيوعا وسط من يصابون بالسلالة المتحورة.


وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، أن المصابين بالسلالة المتحورة كانوا أقل إبلاغا عن فقدان حاستي الشم والتذوق مقارنة بمن أصيبوا بسلالات أخرى.


لكن المصابين بالسلالة المتحورة يبلغون عن باقي الأعراض المعروفة مثل السعال والتهاب الحلق والتعب وألم المفاصل وارتفاع الحرارة.


ويعكف المكتب منذ أشهر طويلة على رصد حالة المصابين، في دراسة واسعة من أجل رصد حالة المصابين بفيروس كورونا المستجد.


وأوردت الدراسة أن الباحثين لم يلاحظوا فرقا على مستوى ضيق التنفس والصداع، إذ تشابهت الأعراض بين السلالة المتحورة والسلالات الأخرى.

 

أما المقلق في الدراسة، فهو أن الأشخاص الذين يصابون بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا يكونون أكثر عرضة لأن يبلغوا عن أعراض، مقارنة بمن أصيبوا بسلالات أخرى.

وتم رصد السلالة المتحورة بالبلد الأوروبي، في منتصف ديسمبر الماضي، وهو ما دفع عشرات البلدان إلى حظر السفر جوا مع بريطانيا، أو حظر القادمين منها.


وفي نهاية الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه ثمة ما يشير فعلا إلى أن سلالة كورونا المتحورة قد تكون سببا في ارتفاع وفيات الوباء بالبلاد.


وأضاف أن اللقاحات الثلاثة التي تمت الموافقة على استخدامها في بريطانيا، ما تزال ناجعة في التحصين ضد العدوى المسببة لمرض "كوفيد 19".


سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
جون

جونسون: لن يكون ممكنا إعادة فتح المدارس قبل 8 آذار

كمن

إيران تعلن عن موعد وصول اللقاح الروسي ضد كورونا

1202122134355526530794

تعرف على أعراض السلالة الجديدة لفيروس كورونا

لقاح

ملايين من لقاحات كورونا ستصل إلى دول شرق المتوسط قريبا

علما

تركيا .. ابتكار قد يقتل الفيروس التاجي في دقيقة واحدة

ن

فلسطين ستحصل على 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك V

أخبار متعلقة
19_2020-637251818289245520-924

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة في تشيلي

thumbs_b_c_6eda69f5398b398d9c98eedf13db3fab

اكتشاف أول حالة اصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة

497847Image1

إيران: 132 وفاة و 6108 إصابات جديدة بكورونا

000_1QC68C

سلطنة عمان: 70 إصابة جديدة بكورونا

5f914a67423604289b3a0c50

غزة: 6 وفيات و542 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

الاحتلال: 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا