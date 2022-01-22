سلطنة عٌمان تعلن عن اجراءات جديدة لاحتواء فيروس كورونا

الوكيل الإخباري-أعلنت اللجنة العليا المكلفة بالتعامل مع فيروس كورونا في سلطنة عمان، فرضها إجراءات جديدة لاحتواء فيروس كورونا.

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حيث قررت اللجنة في البيان الصادر عنها ما يلي : تقليص عدد الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة في البلاد الى 50% ، على ان يؤدي النصف الاخر العمل الموكل اليه عن بعد .

وأجلت اقامة المؤتمرات والمعارض، بالاضافة الى تأجيل الأنشطة ذات الحضور الجماهري أو اقامتها دوم حضور جماهري مع التزام المشاركين فيها بجميع الضوابط الموضوعة، كإثبات تلقي التطعيم وغيره من الضوابط".

ومنعت اقامة صلاة الجمعة ، مع استمرار اقامة الصلوات الخميس في المساجد على ان لايتجاوز عدد المصلين عن 50%من السعة الاستيعابية، وفقا للضوابط التي أعلنت عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية مسبقا، بالتنسيق مع وزارة الصحة العٌمانية".







المصدر:تويتر



