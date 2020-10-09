سلطنة عمان تعيد فرض قيود لكبح جماح كورونا

الوكيل الاخباري-أعلنت سلطنة عمان اليوم الجمعة عن إعادة فرض سلسلة قيود في مسعى إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

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وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في البلاد منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا اعتبارا من يوم الأحد 11 أكتوبر وحتى يوم السبت 24 أكتوبر.

كما قررت اللجنة حظر استخدام الشواطئ طوال اليوم حتى إشعار آخر وإعادة إغلاق بعض الأنشطة التي أعيد فتحها مسبقا ولم تلتزم بالشروط الموضوعة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ستعلن لاحقا عن تفاصيلها مع نشر أسماء المخالفين وصورهم في مختلف وسائل الإعلام.



وأهابت اللجنة بالجميع وخصوصا الشباب التقيد التام بجميع الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي والجماعي ووقف جميع التجمعات العائلية والاجتماعية، مشددة على أن الجهات المعنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وسجلت في عمان حتى يوم أمس 104129 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 1009 حالات وفاة و91731 حالة شفاء.

المصدر: روسيا اليوم



