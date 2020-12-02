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الأربعاء، 02-12-2020 02:23 م

سلطنة عمان لم تسجل وفيات يومية بكورونا للمرة الأولى منذ أشهر

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الوكيل الاخباري - لم تسجل سلطنة عمان وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

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ذكرت ذلك وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة لمصابين بفيروس كورونا، المسبب لمرض "كوفيد - 19"  خلال 24 ساعة، بحسب موقع "الشبيبة" العماني.


ولفت الموقع إلى أن العدد التراكمي لوفيات فيروس كورونا المستجد في سلطنة وصل إلى 1430 شخصا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة دعت الجميع إلى تحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية.

وشددت الوزارة على ضرورة ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي بمسافة مترين على الأقل والمداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون أو باستخدام المعقم الكحولي المعتمد.


ونصحت المواطنين بضرورة تجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال لحماية أنفسهم والآخرين من انتشار الفيروس.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 63 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.4 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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