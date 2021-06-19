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السبت، 19-06-2021 03:15 م

سلطنة عمان.. منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة

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الوكيل الاخباري - قررت اللجنة العليا لمواجهة كورونا في سلطنة عمان، اليوم السبت، منع حركة الأفراد والمركبات وإغلاق جميع الأماكن العامة.

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وتضمن قرار اللجنة كذلك إغلاق الأنشطة التجارية، مع السماح بخدمة التوصيل للمنازل، من الساعة الثامنة مساءً حتى الرابعة صباحا اعتبارا، حسبما ذكرت قناة عمان.

ومن المقرر تطبيق القرار بدءا من مساء غدا الأحد، واستمراره حتى إشعار آخر، وأكدت اللجنة أن جميع مؤسسات القطاع الصحّي وعلى رأسها وزارة الصحة مستمرة في تنفيذ الخطة الوطنيّة للتحصين ضد "كوفيد 19".


ودعت اللجنة جميع المستهدفين من خطة وزارة الصحة إلى المبادرة إلى التحصين حماية لأنفسهم وأفراد أسرهم ومجتمعهم من الإصابة بهذا المرض.


وكانت اللجنة العليا لمواجهة "كورونا" في سلطنة عمان قد قررت، في مايو/أيار الماضي، عدم إقامة صلاة العيد وأسواقه التقليدية "الهبطات"، ومنع التجمعات بكافة أنواعها في مختلف المواقع، بما فيها الشواطئ، والمتنزهات والحدائق العامة، خلال أيام عيد الفِطرِ المُبارك، وتشمل تجمّعات العوائل وتجمّعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.


وعادت السلطنة في الثاني من يونيو/حزيران الجاري، لتعلن أنها ستسمح لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، كما قررت تخفيف القيود المفروضة بسبب "كورونا".


ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت سلطنة عمان أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنجلادش ومصر والفلبين.

 

 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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