سلفيت.. إغلاق بنك فلسطين بسبب كورونا

الوكيل الإخباري - قرر محافظ سلفيت في الضفة الغربية ، عبد الله كميل، إغلاق فرع بنك فلسطين لمدة 24 ساعة، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

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وأوضح كميل، أن قرار الاغلاق جاء ليتسنى لطواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص حصر المخالطين، وعمل الفحوصات اللازمة، والتعقيم لمكاتب الموظفين في البنك.

المصدر : وفا

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