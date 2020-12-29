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الثلاثاء، 29-12-2020 08:02 ص

بعد اكتشاف إصابات بالفيروس

سلفيت.. إغلاق بنك فلسطين بسبب كورونا

بنك
عينة لفحص كورونا


الوكيل الإخباري - قرر محافظ سلفيت في الضفة الغربية ، عبد الله كميل، إغلاق فرع بنك فلسطين لمدة 24 ساعة، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

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وأوضح كميل، أن قرار الاغلاق جاء ليتسنى لطواقم الطب الوقائي وجهات الاختصاص حصر المخالطين، وعمل الفحوصات اللازمة، والتعقيم لمكاتب الموظفين في البنك.

 

المصدر : وفا 

 

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