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الثلاثاء، 11-05-2021 08:51 ص

سلوفاكيا تعلن الاستعداد لبدء التطعيم بلقاح 'سبوتنيك V'

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الوكيل الإخباري- قال نائب رئيس وزراء سلوفاكيا إيغور ماتوفيتش، إن بلاده قد تبدأ خلال الأيام المقبلة بتنفيذ التطعيم باللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماتوفيتش: "بعد نتائج الاختبار الممتازة في مختبر OMCL المعتمد في هنغاريا، وبعد ثلاثة أشهر من جميع أنواع العوائق من جانب السلطات، باتت كل الأمور تدل على أن التطعيم بلقاح سبوتنيك V سيبدأ في سلوفاكيا في الأيام المقبلة".

قبل عدة أيام أعلنت سلطات سلوفاكيا، أن مختبرا في هنغاريا أكد فعالية شحنة لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، التي أصبحت موضع خلاف بين موسكو وبراتيسلافا.

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وفي يوم الجمعة الماضي صرح وزير الصحة السلوفاكي فلاديمير لينغفارسكي، بأن حكومة بلاده تسلمت من هنغاريا نتائج اختبارات اللقاح الذي صدرته روسيا إلى سلوفاكيا، مؤكدا أن "كل شيء على ما يرام"، وأن الاختبارات أكدت سلامة وأمان اللقاح الروسي.

قبل ذلك تم نقل إلى هنغاريا 46 جرعة من شحنة "سبوتنيك V" التي وصلت سلوفاكيا في أول مارس، لفحصها في مختبر هنغاري معتمد رسميا بسبب عدم وجود مختبرات تنتمي إلى شبكة "مختبر مراقبة الأدوية الرسمي" التابعة للاتحاد الأوروبي (OMCL) في الأراضي السلوفاكية.

وأصبحت هذه الشحنة موضع خلاف حاد بين موسكو وبراتيسلافا أوائل أبريل الماضي، إذ أصدر معهد الرقابة على الأدوية الحكومي السلوفاكي (SIDC) بيانا زعم فيه أن شحنة "سبوتنيك V" التي وصلت البلاد لا تتطابق مع مواصفات اللقاح الروسي الرسمية.

 

المصدر: روسيااليوم

 




 

 


 

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