سلوفاكيا: لن نتخلى عن سبوتنيك V

الوكيل الإخباري - قال رئيس وزراء سلوفاكيا، إيغور ماتوفيتش، إن سلوفاكيا لا تنوي التخلي عن استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ولا تخطط لإعادة جرعات الدواء التي تم تلقيها من روسيا.



وأضاف ماتوفيتش في بيان نشره على صفحته في الفيسبوك: "سبوتنيك V لن يعود إلى روسيا وسينقذ الأرواح في سلوفاكيا.. في الحقيقة، لم أكن لأسمح أبدا بإعادة اللقاحات".

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ووصلت الدفعة الأولى من اللقاح الروسي إلى سلوفاكيا يوم الاثنين. وتم إصدار إذن استخدامه من قبل وزارة الصحة في البلاد، بدون تسجيل في الاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم في غضون أسبوعين تقريبا.





وشدد رئيس الوزراء على أن سلوفاكيا جزء لا يتجزأ من الاتحاد الأوروبي، ولكن البلاد لن ترفض "لقاحا عالي الجودة لمجرد أنه مصنوع في روسيا".

المصدر : روسيا اليوم

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