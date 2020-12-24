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الخميس، 24-12-2020 07:27 ص

يحتمل أن تكون أشد عدوى

سنغافورة تعلن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لكورونا

سنغ
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت سنغافورة اكتشاف أول حالة إصابة‭‭ ‬‬مؤكدة لديها بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في بريطانيا، كما أكدت فحوص 11 آخرين يخضعون للحجر الصحي إصابتهم بالسلالة الجديدة.

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وقالت وزارة الصحة في سنغافورة في وقت متأخر يوم الأربعاء: "لا يوجد دليل في الوقت الراهن على أن سلالة "بي117" تنتشر في المجتمع"، في إشارة إلى السلالة التي ظهرت مؤخرا في بريطانيا ويحتمل أن تكون أشد عدوى.


وتم وضع جميع الحالات القادمة من أوروبا في الحجر الصحي لمدة 14 يوما في منشآت مخصصة أو معزولة لدى وصولهم، كما تم عزل المخالطين لهم عن قرب في وقت سابق.


وجاءت المريضة المصابة بالعدوى الجديدة إلى سنغافورة قادمة من بريطانيا في السادس من ديسمبر الجاري، وتم وضعها في الحجر الصحي لدى وصولها وأثبتت الفحوص إصابتها بالفيروس في الثامن من ديسمبر.


وقالت وزارة الصحة إنها تمكنت من محاصرة الحالة حتى لا يكون هناك انتقال آخر، ولا تزال النتائج المؤكدة معلقة بالنسبة للحالات الـ11 الأخرى.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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