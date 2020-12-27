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الأحد، 27-12-2020 03:32 م

فعالية اللقاح تقدر بـ95%

سنغافورة تعلن موافقتها لاستخدام لقاح فايزر-بيونتيك

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصحة في سنغافورة، اليوم الأحد، إمكانية استخدام اللقاح المطور من قبل شركتي "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، في حملة التطعيم في البلاد ضد فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيان إن لجنة التقييم الطبي المعنية بالتطعيم قدمت استنتاجاتها التي تشير إلى أن نسبة فعالية اللقاح المذكور تقدر بـ 95% ويمكن استخدامه لأشخاص تزيد أعمارهم على 16 سنة.

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المصدر : روسيا اليوم 

 

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