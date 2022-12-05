الإثنين 05-12-2022
الوكيل الاخباري

توقعات بارتفاع النفط 30% في 2023 والخطر الروسي سيشعل الأسعار

الأرصاد: الموسم المطري الحالي أفضل من الموسم الماضي

صورة مؤثرة لشاب يعمل بخدمة التوصيل تشعل مواقع التواصل

إعلان من السفارة الأمريكية حول فرص تدريبية في الولايات المتحدة للإناث - رابط

أجواء مشحونة بين النواب والحكومة.. والمحروقات تتصدر المطالب

الجغبير: ارتفاع غير المسبوق بالصادرات الصناعية

توقعات بانكماش التضخم العالمي في 2023

اشتية: جرائم الاحتلال لن توقف نضال الشعب الفلسطيني وسعيه لنيل حريته

الخصاونة: الحكومة لا تملك ترف دعم المحروقات

نائب: أشخاص يتقاضون 1219 دينار في اليوم الواحد

الإثنين، 05-12-2022 01:44 م

سنغافورة.. توقعات بموجة جديدة من كورونا مع احتفالات نهاية العام

image


الوكيل الإخباري - حذر وزير الصحة السنغافوري، أونغ يي كونغ، المواطنين من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، مع زيادة عدد المسافرين واقتراب احتفالات العام الجديد.

اضافة اعلان


ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن أونغ قوله: "مع المزيد من السفر واقتراب عيد الميلاد والعام الجديد، وخروج الناس، سيكون هناك المزيد من الإصابات، لكن هذا ليس شيئا لم نره من قبل".


وتابع: "هذا العام، وحده، شهدنا ثلاث موجات عدوى كانت كلها كبيرة، وكانت أول موجتين من متحور "أوميكرون" "بي ايه 2" و"بي ايه 5" ثم "إكس بي بي".


وأكد أونغ أنه لهذا السبب ستكون هناك موجة جديدة، مضيفا "لكنه ليس شيئا لم نره من قبل".

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1583952355.1997

تناول البروكلي والتوت يسبب الإصابة بفيروس كورونا

tag_reuters.com,2022_newsml_RC2RYX9TT7U1_2056031315

الصين تواصل تخفيف قيود كورونا بعد احتجاجات

c1e4e060-c173-485f-98b9-13b6c1b22136

الصحة العالمية: 90% من سكان العالم لديهم مناعة ضد كورونا

shutterstock_1658787640-730x438

العلماء يقتربون من فهم سبب التأثير المختلف لـ"كوفيد-19" على الناس

4ec24d1c-8663-41cf-acdb-a62286f54fb1

تحذير من متحور جديد فتاك من كورونا.. بسبب تراجع الحذر

كورونا

ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات بكورونا في بريطانيا

أخبار متعلقة
458204_34_1669814833

الصين ترد على انتقادات كورونا.. وتنتقد مناورات "الخصوم"

_116502342_29533110-6c9a-4cbb-b055-a0509c4907f8

الصين تكثف عمليات تطعيم المسنين ضد كوفيد 19

_127798833_chinaprotest2reuters

المحتجون في الصين يطالبون الرئيس شي علنا بالاستقالة بسبب قيود كوفيد

manar-05668820016569336293

بكين تنفي أن يكون الشعب الصيني محبطا من إجراءات مكافحة كورونا

22111101001014_org

جامعة بوسطن الأمريكية طورت فيروسا يسبب مرض 'كوفيد'

63817608a6747

الصين : ثالث ارتفاع قياسي على التوالي في إصابات كورونا