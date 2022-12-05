سنغافورة.. توقعات بموجة جديدة من كورونا مع احتفالات نهاية العام

الوكيل الإخباري - حذر وزير الصحة السنغافوري، أونغ يي كونغ، المواطنين من موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، مع زيادة عدد المسافرين واقتراب احتفالات العام الجديد.

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ونقلت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن أونغ قوله: "مع المزيد من السفر واقتراب عيد الميلاد والعام الجديد، وخروج الناس، سيكون هناك المزيد من الإصابات، لكن هذا ليس شيئا لم نره من قبل".



وتابع: "هذا العام، وحده، شهدنا ثلاث موجات عدوى كانت كلها كبيرة، وكانت أول موجتين من متحور "أوميكرون" "بي ايه 2" و"بي ايه 5" ثم "إكس بي بي".



وأكد أونغ أنه لهذا السبب ستكون هناك موجة جديدة، مضيفا "لكنه ليس شيئا لم نره من قبل".

روسيا اليوم