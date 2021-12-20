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الإثنين، 20-12-2021 04:25 م

سوبيانين: موسكو فقدت 800 مليار روبل تقريبا على مكافحة كورونا

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الوكيل الإخباري-قال عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إن المدينة فقدت بسبب الوباء، حوالي 800 مليار روبل [حوالي 10 مليارات يورو]، من بينها حوالي 200 مليار روبل كموارد لم تحصل عليها.

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وأضاف العمدة: "هناك العديد من الاتجاهات المختلفة لهذه النفقات على مكافحة الوباء – وهي تتضمن تعويضات مالية للسكان والبزنس، وتقديم تعويضات إضافية، وكذلك النفقات المباشرة على إنشاء المستشفيات الاحتياطية، وتسديد تعويضات إضافية للطواقم الطبية. في عام 2020 تسبب الوباء بانخفاض في إيرادات خزينة العاصمة. وعند حساب كل هذه النفقات والخسائر، أعتقد أن هذا يبلغ حوالي 800 مليار روبل، بما في ذلك نفقات صندوق التأمين الصحي الإجباري".


وأوضح العمدة، أن علاج مريض واحد مصاب بفيروس كورونا في مستشفيات موسكو يكلف بشكل متوسط 240 ألف روبل.

 

وقال العمدة: "سمعت أنه في أوروبا يتم إنفاق ما يصل إلى 100 ألف دولار على كل مريض في العناية المركزة، أي أن الأرقام مختلفة تماما".

روسيا اليوم

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