الجمعة 17-09-2021
الوكيل الاخباري

إربد : انطلاق فعاليات مهرجان القيصر الرابع

لبنان : مذكرة توقيف غيابية بحق وزير سابق بقضية انفجار المرفأ

الصحة العالمية تدعو لبنان إلى اعطاء لقاح كورونا لـ40 بالمئة من السكان

تونس تقرر فتح حدودها مع ليبيا بدءا من الغد

البلقاء التطبيقية الأولى محليا في تصنيف التايمز للجامعات العلمية

مساد: التعليم عن بعد يستوجب تهيئة البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية

ورشة تبحث تعزيز آليات الشراكة والتنسيق بين وزارة الداخلية والمؤسسات الشريكة

الصحة تعلن عن اسماء مراكز فحص كورونا الجمعة

سوريا.. إصابات كورونا ترتفع 5 أضعاف

%8 نمو الاحتياطيات الأجنبية في ثمانية أشهر

الخميس، 16-09-2021 11:31 م

سوريا.. إصابات كورونا ترتفع 5 أضعاف

w


الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "سانا" بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المثبتة والمشتبه بها محليا في سوريا، تشهد منحى تصاعديا وفق بيانات وزارة الصحة.

وأكد مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة، الدكتور توفيق حسابا في تصريح لوكالة "سانا": "وجود زيادة ملحوظة في واقع الإصابات حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة مثبتة يوم أمس ليكون أكبر رقم يومي منذ بدء ارتفاع أعداد الإصابات نهاية أغسطس الماضي . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تدعو لبنان إلى اعطاء لقاح كورونا لـ40 بالمئة من السكان

f

إيران توافق على استخدام لقاح أمريكي مضاد لكورونا

w

بريطانيا: 158 وفاة و 26911 اصابة بكورونا

6143410f4236041c203fc000

السعودية تسجل 85 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

d734dc3b-6510-4f52-83db-e39ef8cc743e

ترتيب الأعراض خطوة بخطوة.. كيف تعرف أنك مصاب بمتحور دلتا؟

614302a8423604676553cb19

الصحة الفلسطينية تحذر من الموجة الرابعة من كورونا

أخبار متعلقة
43e92743-a16d-41b8-a36a-07b78c12e5ba

11 وفاة و2886 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

613089a44c59b701b47c0e0a

الهند تسجل أكبر حصيلة يومية للإصابات بكورونا خلال شهرين

613011474c59b7766651f158

7 وفيات و 291 إصابة جديدة بكورونا في مصر

612ec72d42360468a63c7cd0

مصر تسجل 9 وفيات و279 إصابة جديدة بكورونا

منت

عباس يعلن الطوارئ بسبب كورونا في فلسطين

612d753b4c59b76959196bbd

6 وفيات و263 إصابة جديدة بكورونا في مصر