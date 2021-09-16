سوريا.. إصابات كورونا ترتفع 5 أضعاف

الوكيل الاخباري - أفادت وكالة "سانا" بأن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المثبتة والمشتبه بها محليا في سوريا، تشهد منحى تصاعديا وفق بيانات وزارة الصحة.



وأكد مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في الوزارة، الدكتور توفيق حسابا في تصريح لوكالة "سانا": "وجود زيادة ملحوظة في واقع الإصابات حيث تم تسجيل 169 إصابة جديدة مثبتة يوم أمس ليكون أكبر رقم يومي منذ بدء ارتفاع أعداد الإصابات نهاية أغسطس الماضي .

اضافة اعلان