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الأربعاء، 17-03-2021 12:25 م

بعد مضي تسعة أيام على إصابتهما

سوريا.. الأسد وعقيلته في مرحلة التعافي من كورونا

شار
بشار الأسد وعقيلته


الوكيل الإخباري - أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء في مرحلة التعافي من فيروس كورونا.

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وقالت الرئاسة السورية إنه "بعد مضي تسعة أيام على إصابة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد بفيروس كوفيد - 19، تعود المؤشرات المخبرية والشعاعية المرتبطة بالوضع الصحي لهما بشكل تدريجي إلى قيمها الطبيعية، وهي مطمئنة بحسب الفريق الطبي الوطني المشرف على علاجهما والذي يؤكد أنهما في مرحلة التعافي".


وكما سبق وأكدت رئاسة الجمهورية فإن "الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد يتابعان أعمالهما خلال فترة قضائهما الحجر الصحي المنزلي، وسيعودان لممارسة عملهما بالشكل الطبيعي بعد انتهاء فترة الحجر، والتأكد من ظهور النتيجة السلبية لمسحة الـ PCR".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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