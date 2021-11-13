سوريا تخطط لإنتاج لقاح سبوتنيك V الروسي

الوكيل الإخباري-أعلن وزير الصناعة السوري، زياد الصباغ، أنه ستجري خلال اليومين القادمين مباحثات سورية-روسية بشأن توطين صناعة اللقاحات الروسية في سوريا.

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وقال الصباغ في لقاء مع وكالة "سبوتنيك": "مباحثات روسية سورية ستجرى خلال اليومين القادمين لتوطين صناعة اللقاحات الروسية في سوريا، وهو أمر مطروح من روسيا، وستشكل لجنة مشتركة لاستكمال الإجراءات الفنية لتوطين هذه الصناعة باعتبار اللقاح الروسي أثبت فعاليته من خلال استخدامه في سوريا".

وحول وجود توقيت للبدء بهذا العمل قال الوزير الصباغ: "في اليومين القادمين سيجري أول اجتماع لوضع الخطوط العريضة للبدء في العملية التفاوضية الفنية، وذلك مرهون بزمن توريد التجهيزات الفنية لإنتاج اللقاح".



وأضاف الصباغ أن "الاتفاق الأولي سيكون مع شركة "تاميكو" وستحدد المسارات خلال الاجتماع".



ولفت الوزير إلى أن "السير قدما بإنتاج اللقاح الروسي له أكثر من بعد، أهمه البعد السياسي"، مضيفا أن "العلاقات السورية الروسية ليست علاقات مصالح فقط وإنما عميقة حيث امتزج الدم الروسي مع السوري على الأرض السورية نتيجة الحرب، هذه العلاقات ليست مرهونة اقتصاديا أو ماليا، ويهمنا تسويق هذا المنتج وصناعته وتوطينه وتسويقه لباقي الدول المجاورة".



روسيا اليوم

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