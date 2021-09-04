سوريا تطلق حملة تطعيم واسعة ضد كورونا غدا الأحد

الوكيل الاخباري- تطلق وزارة الصحة السورية حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا اعتبارا من يوم غد الأحد ولغاية 16 سبتمبر، في جميع المحافظات السورية.

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وجاء في بيان وزارة الصحة: "تستهدف الحملة جميع المواطنين فوق الـ18 عاما في كافة المحافظات، وستتم عبر التسجيل على المنصة الخاصة لتلقي التطعيم، ثم التوجه إلى المركز، دون انتظار رسالة تحديد الموعد، إضافة إلى الأشخاص المسجلين ولم تصلهم الرسالة بعد".



ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم تقديم اللقاح في المراكز المعتمدة أو الفرق الجوالة المزودة بمهمة رسمية من مديرية الصحة، مشيرة إلى وجود كادر صحي في كل مركز لتقييم الحالة الصحية لكل شخص قبل إعطائه اللقاح.



وحددت الصحة الحالات التي تمنع من التطعيم، وهي الحوامل والمرضعات، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، وكل من تحسس من جرعة لقاح سابقة.

المصدر: روسيا اليوم