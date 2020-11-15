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الأحد، 15-11-2020 01:35 م

مع بداية الشتاء

سوريا.. مسؤول طبي يحذر من موجة كورونا ثانية أكثر خطورة من الموجة الأولى

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توضيحية


الوكيل الإخباري - أكد مدير عام مستشفى الشهيد ممدوح أباظة في سوريا ، الدكتور وسام الماوردي، أن هنالك ازديادا في عدد المرضى المراجعين، الذين يعانون مشاكل تنفسية وأعراض الأنفلونزا الموسمية، وفي عدد المقبولين بقسم العزل.

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وقال "مـع بداية الشتاء سندخل في الموجة الثانية من وباء كورونا، "حيث من المتوقع أن تكون أشد وأكثر خطورة"، لافتاً إلى أن ازدياد أعداد المرضى المراجعين بأعراض تنفسية الأنفلونزا الموسمية زاد بنسبة 5% وقابلة للزيادة.


وأشار الدكتور الماوردي، إلى أنه لوحظ خـلال الأسبـوع الفائـت "الازدياد في عدد القبولات في قسم العزل، وازديـاد نسبـة المسحـات الإيجـابيـة، وسط استهتار واضح بالمرض وبتعليمات الوقاية الواجب اتخاذها ضد فيروس كورونا".


وطالب من المراجعين وأبناء محافظة القنيطرة عدم التساهل بارتداء الكمامات واتباع الإجراءات الوقائية، ومنها غسل اليدين والتعقيـم والابتعاد عن التجمعات غير الضرورية قدر الإمكـان وترك مسافـة أمان بين المواطنين خلال التجمعات، مشددا على أن مستشفى أباظة "على أتم الاستعداد لاستقبـال جميع الحالات وتقديم العلاج اللازم لها بكـل الإمكانيات المتاحة ضمن الهيئة".


ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في سوريا 6613 ، وإجمالي الوفيات 341.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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