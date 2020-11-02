سوريا: 4 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت سوريا، تسجيل 4 وفيات و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 45 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اضافة اعلان



ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الصحة السورية، ان اجمالي الاصابات بلغ حتى الآن 5789 إصابة، والوفيات 292، بينما بلغت حالات الشفاء 2021 حالة.



وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

المصدر : بترا

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





