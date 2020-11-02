الإثنين 02-11-2020
الوكيل الاخباري

بعد ما نشره الوكيل الإخباري .. التحفظ على أطنان من الذرة المعلبة في عمان

وفيات الإثنين 2/11/2020

تحرير مخالفات لمخالفي أوامر الدفاع

أسعار الذهب الإثنين 2/11/2020

بدء صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الإثنين .. فرصـة لأمطار غزيرة

في اقل من اسبوع ثلاثة مسؤولين اردنيين يصابون بكورونا

مدعوون للامتحان التنافسي لوظيفة طبيب - أسماء

الحموري للوكيل : 90 اصابة بكورونا في العناية المركزة بمستشفيات القطاع الخاص




الإثنين، 02-11-2020 08:49 ص

61 إصابة

سوريا: 4 وفيات جديدة بكورونا

ك
توضيحية


الوكيل الإخباري- أعلنت سوريا، تسجيل 4 وفيات و61 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 45 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

اضافة اعلان

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن وزارة الصحة السورية، ان اجمالي الاصابات بلغ حتى الآن 5789 إصابة، والوفيات 292، بينما بلغت حالات الشفاء 2021 حالة.


وسجلت أول إصابة بفيروس كورونا في سوريا في 22 آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في 29 من الشهر ذاته.

 

المصدر : بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
06dcb570-3d38-4aa0-8b92-255cb5a270fa

البرازيل: 190 وفاة و 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

image1024x768

إصابة رئيس منظمة الصحة العالمية بكورونا

2020112105647176YY

الهند: 496 وفاة جديدة بكورونا

1604302040423

كندا تتخطى حاجز 236 ألف إصابة بكورونا

dddedc47-a103-4e6f-bf95-62746dfc82ce

الصين تسجل 24 إصابة بكورونا

ت

كورونا عالميا .. أكثر من 46 مليون مصاب بالفيروس

أخبار متعلقة
1020205155434738037271

سوريا: وفاتان و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

thumbs_b_c_fa330e77f4731b1df3de5da427eb0e67

سوريا: وفاتان و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وف

ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 11 بعد الموجز

3

تركيا: 57 وفاة و 1429 إصابة جديدة بكورونا

_114011462_dublincovid

أيرلندا تسجل 10 وفيات و613 إصابة جديدة بكورونا

1-1330474

سوريا: وفاة و42 إصابة جديدة بفيروس كورونا