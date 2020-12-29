سوريا.. 8 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا إلى 686 حالة بعد الإعلان عن تسجيل 8 وفيات أمس الإثنين، إضافة إلى تسجيل 105 إصابات جديدة.

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وتركزت معظم الإصابات الجديدة في محافظة حمص، حيث سجلت 25 إصابة جديدة تلتها اللاذقية وريف دمشق بـ 19 إصابة، ثم طرطوس بـ 17 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 11138 إصابة بينها 5192 حالة شفاء بعد الإعلان عن تعافي 51 مصابا بالفيروس، منذ بدء تفشي الوباء.



أما الوفيات فتوزعت بواقع 3 حالات في طرطوس، واثنتين في حمص، وواحدة في كل من: دمشق واللاذقية وحماة.



وتشهد سوريا تراجعا تدريجيا في عدد الإصابات بحسب الإحصاءات المعلنة، بعدما وصل إلى أعلى معدل يومي عند 169 إصابة في 18 من الشهر الجاري.

المصدر : روسيا اليوم

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