سيدة في الـ 90.. أول من يتلقى لقاح كورونا في سويسرا

الوكيل الاخباري - تلقت، الأربعاء، سيدة تبلغ من العمر 90 عاما، أول جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مقاطعة لوسرن بسويسرا.

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وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه السيدة باتت أول شخص يتلقى التطعيم الواقي من فيروس كورونا المستجد في المقاطعة وفي كامل الأراضي السويسرية.



يأتي تلقيها الجرعة بعد أن وزع الجيش السويسري أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في أنحاء البلد الأوروبي وتشمل 107 آلاف جرعة.



وتعد مقاطعة لوسرن إلى جانب مقاطعة أبينتسيل إنرهودن الريفية، أولى مقاطعات سويسرا البالغ عددها 26 مقاطعة، التي بدأت فيها حملات التطعيم باللقاح.



ويوم السبت الماضي، وافقت الجهات المعنية في سويسرا على استخدام لقاح فايزر وشريكتها الألمانية بيونتيك.

وتعتزم السلطات السويسرية توزيع الجرعات الأولى من اللقاح على المقاطعات من أجل تطعيم الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا.



ومن بين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالوباء، الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما والمصابين بالأمراض.



يذكر أن السيدة التي تلقت اللقاح تعيش في دار للرعاية، ولم يتم الكشف عن اسمها.







المصدر : سبوتنك



