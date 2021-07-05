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الإثنين، 05-07-2021 01:31 م

سينوفارم المطعوم الأكثر استخداماً في الأردن

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الوكيل الإخباري -  أجرت رئاسة هيئة الأركان المشتركة – الجيش العربي ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، التحديث الثالث لدراسة فعالية المطاعيم في الأردن.

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ووفقا للدراسة فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا البريطاني 282,355، فيما تلقى نحو 143,113 جرعتي اللقاح.

وتلقى نحو 9,716 شخصا الجرعة الأولى من لقاح "سبوتنيك في" الروسي، وحوالي 9,516 شخصا تلقو الجرعتين، فيما تلقى نحو 852,911 شخصا الجرعة الأولى من لقاح فايزر الأمريكي الأكثر رغبة لدى المواطنين، وتلقى حوالي 449,931 شخصا الجرعتين منه.

وأما أكثر المطاعيم وفرة وإعطاءً للسكان، فقد كان من نصيب لقاح سينوفارم الصيني، حيث تلقى نحو 1,367,514 شخصا الجرعة الأولى منه، فيما تلقى 833,592 شخصا جرعتي اللقاح، وبذلك يصل إجمالي عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاحات المختلفة 2,512,496 شخصا، ونحو 1,436,152 شخصا تلقو جرعتي اللقاح بمختلف أنواعه.

وعن عدد المصابين بكورونا بعد تلقيهم اللقاح، فقد بلغ 19,024 شخصا من أصل 3,948,648 شخصا تلقوا المطعوم، حيث توزعوا على النحو التالي؛ 14,729 مصابا بعد تلقي الجرعة الأولى، و4,295 مصابا بعد تلقي الجرعة الثانية.

وفي التفاصيل، بلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح أسترازينيكا البريطاني 4,652، وبلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح "سبوتنيك في" الروسي 110، وبلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح سينوفارم الصيني 7,661، فيما بلغ عدد المصابين بعد تلقيهم لقاح فايزر الأميركي 6,601.

وعن متوسط الأيام للإصابة، بلغ المتوسط لمتلقي لقاح أسترازينيكا 18 يوما، ولكل من لقاح "سبوتنيك في" وسينوفارم 24 يوما، وللقاح فايزر 25 يوما.

 




 

 


 

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