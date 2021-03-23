سينوفاك الصينية تعلن أن لقاحها ضد كورونا آمن للأطفال

الوكيل الإخباري - قالت شركة "سينوفاك" الصينية إن لقاحها ضد فيروس كورونا آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما، وذلك بناء على الاختبارات الأولية.

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وقدمت الشركة بيانات الاختبارات إلى منظمي الأدوية الصينيين.

وأعطى مسؤولون صحيون أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح شركة "سينوفاك" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.



وكانت الصين قد وافقت على استخدامه للبالغين، لكنه لم يعط للأطفال حتى الآن، لأن أجهزتهم المناعية قد تستجيب بشكل مختلف للقاح.



وقال المدير الطبي في "سينوفاك" جانغ تسنغ، في مؤتمر صحفي إن التجارب السريرية المبكرة والمتوسطة التي أجريت على أكثر من 550 طفلا أظهرت أن اللقاح سيحدث استجابة مناعية.



وأصيب اثنان من المتلقين للقاح بحمى شديدة، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر يبلغ 6 سنوات.



وقال تسنغ إن بقية الأشخاص الذين شملتهم التجربة عانوا من أعراض خفيفة.

روسيا اليوم



