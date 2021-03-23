الثلاثاء 23-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

%19.7 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الثلاثاء

الأشغال تعلن حالة الطوارئ المتوسطة في عدد من مديرياتها

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

صحة الكرك تدعو المواطنين إلى أخذ لقاح كورونا

منح الأردنيين القادمين من مصر تخفيضا على تكلفة فحص الكشف عن كورونا

القبض على موظف طلب رشوة من مستثمر

8332 من الكوادر الطبية تلقوا الجرعة الأولى من مطعوم كورونا

إصابات كورونا تتجاوز 123 مليوناً حول العالم

عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح يقترب من ربع مليون

وزارة الصحة تكشف عن اجراءات جديدة لمواجهة كورونا

الثلاثاء، 23-03-2021 03:31 م

سينوفاك الصينية تعلن أن لقاحها ضد كورونا آمن للأطفال

لقاح سينوفاك
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قالت شركة "سينوفاك" الصينية إن لقاحها ضد فيروس كورونا آمن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و17 عاما، وذلك بناء على الاختبارات الأولية.

اضافة اعلان

وقدمت الشركة بيانات الاختبارات إلى منظمي الأدوية الصينيين.
وأعطى مسؤولون صحيون أكثر من 70 مليون جرعة من لقاح شركة "سينوفاك" في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الصين.


وكانت الصين قد وافقت على استخدامه للبالغين، لكنه لم يعط للأطفال حتى الآن، لأن أجهزتهم المناعية قد تستجيب بشكل مختلف للقاح.


وقال المدير الطبي في "سينوفاك" جانغ تسنغ، في مؤتمر صحفي إن التجارب السريرية المبكرة والمتوسطة التي أجريت على أكثر من 550 طفلا أظهرت أن اللقاح سيحدث استجابة مناعية.


وأصيب اثنان من المتلقين للقاح بحمى شديدة، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات والآخر يبلغ 6 سنوات.


وقال تسنغ إن بقية الأشخاص الذين شملتهم التجربة عانوا من أعراض خفيفة.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

إقرأ ايضا
فحص-كورونا-الاردن

إصابات كورونا تتجاوز 123 مليوناً حول العالم

وف

فلسطين .. 20 وفاة جديدة بكورونا

السعودية-تعلن-موعد-العودة-للحياة-الطبيعية-وفتح-المساجد-لصلاة-الجماعة

وزارة الصحة السعودية توضح بشأن مكونات اللقاح المضاد لكورونا

COVID-19-vaccine

دراسة بريطانية تؤكد فاعلية هذا العقار.. أنقذ مليون مريض بكورونا حول العالم!

صحيفة-النظام-الصحي-في-بريطانيا-على-وشك-الانهيار

وزير الصحة البريطاني يعترف بارتكاب بلاده أخطاء

17752_8CFEC10D4A52D351

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا في العالم بوباء كورونا

أخبار متعلقة
اعلنت

مصر تعلق على تصنيعها لقاحا ضد كورونا

وهان

الصين توافق على ثلاثة أدوية تقليدية لعلاج كورونا

لقاح-كورونا

الصين: خطة لتطعيم 40 % من السكان ضد كورونا

603ddce442360402dd78fc25

هدية من الصين.. وصول 50 ألف جرعة من لقاح كورونا للعراق

6037ae59423604402b35920b

الصين تسجل لقاحين محليين جديدين ضد كورونا

unnamed-3

الصين: فتح المدارس وعودة الحياة تدريجيا بعد انحسار كورونا