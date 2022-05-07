السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
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السبت، 07-05-2022 02:09 م

شانغهاي تؤجل امتحانات القبول للجامعات والمعاهد والمدارس اثر تفشي كورونا

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الوكيل الاخباري- أعلنت حكومة بلدية شانغهاي، شرقي الصين، اليوم السبت، ان امتحانات القبول للجامعات والمعاهد والمدارس الثانوية ستوُجّل لمدة شهر، بسبب عودة ظهور حالات الإصابة بكورونا.

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وسيشارك ما يزيد عن 50 ألف طالب في امتحانات القبول الجامعي المقرر إقامتها في الفترة ما بين يومي 7 و9 حزيران المقبل، فيما سيشارك 110 آلاف طالب في امتحانات القبول في المدارس الثانوية المقررة خلال الفترة ما بين 11 و12 حزيران المقبل.
كما سيتم إلغاء الامتحانات العملية للفيزياء والكيمياء، والامتحانات السمعية للغات الأجنبية.


وقال نائب عمدة شانغهاي، تشن تشيون، إنه سيتم إنشاء غرف خاصة للطلاب الذين يخضعون للحجر الصحي، أو من ظهرت لديهم نتائج اختبارية غير عادية ضد كورونا وذلك لضمان مشاركة جميع الطلاب بالامتحانات.


وتحولت المدارس الابتدائية والمتوسطة في بلدية شانغهاي إلى التعليم عبر الانترنت منذ 12 آذار الماضي، بينما تم إغلاق جميع رياض الأطفال ودور الحضانة في أنحاء المدينة.

 

بترا

 




 

 


 

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