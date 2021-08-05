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الخميس، 05-08-2021 01:38 م

شاهد الفرق بين رئتي مصابين بكورونا.. أحدهما تلقى اللقاح والآخر لا

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الوكيل الإخباري - شارك طبيب في سانت لويس صوراً بالأشعة السينية توضح أهمية الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حيث إن ذلك يؤثر في مدى تأثر رئتي المريض بحدة الفيروس.

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الدكتور غسان كامل، مدير وحدة العناية المركزة في مستشفى جامعة "سانت لويس" في ميسوري بأميركا، أكد أن معظم مرضاه لم يحصلوا بعد على اللقاحات اللازمة للحماية، وفقاً لصحيفة "أندبندنت" Independent البريطانية.



وأشار الدكتور كامل بالقول: "نرى مصابين مرضى للغاية".


وتظهر صورتان بالأشعة السينية التأثيرات المختلفة للفيروس على الرئتين بين شخصين مصابين بكوفيد-19، ولكن واحدة تعود لشخص تم تطعيمه بلقاح مضاد لفيروس كورونا، والثانية ترتبط بمريض لم يتلقَ اللقاح.

 

وأوضح الدكتور كامل أن اللون الأبيض الذي نراه في رئتي الشخص غير الملقح هو الضرر الذي يسببه الفيروس. وقد يكون ذلك عبارة عن بكتيريا أو مخاط أو إفرازات، مؤكداً أن المريض غير الملقح الذي شوهد في صورة الأشعة السينية يحتاج على الأرجح إلى رعاية كبيرة.


وبحسب تقرير الصحيفة، فمن المؤكد أن ذلك المريض سيحتاج على الأقل إلى الأكسجين وأحياناً قد يحتاج إلى أكثر من ذلك. وقال كامل: "قد يحتاج هؤلاء المرضى إلى جهاز التنفس الصناعي أو التهوية الميكانيكية والتخدير ودعم الحياة بشكل أساسي". وأضاف أن الرئة السليمة المليئة بالهواء تحتوي على مناطق سوداء أكثر في صور الأشعة السينية.

 

وتعد صورة الأشعة السينية للشخص الذي تم تطعيمه والمصاب بفيروس كورونا حالة اختراق نادرة، فقد أصيب أقل من 1% من الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وأولئك الذين يصابون في أغلب الأحيان لديهم أعراض خفيفة وقد لا يحتاجون للذهاب إلى المستشفى. ولا يعاني البعض من أي أعراض أو قد يشعرون وكأنهم مصابون بنزلة برد عادية.


وأوضح كامل أن معظم الذين يتم تطعيمهم وينتهي بهم الأمر بالذهاب إلى المستشفى لا يحتاجون إلى نقلهم إلى وحدة العناية المركزة أو وضع أجهزة الإنعاش، لكن الاستثناءات تشمل أولئك الذين لديهم أمراض موجودة مسبقاً أو الذين يعانون من نقص المناعة.

 

المصدر : العربية.نت

 




 

 


 

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