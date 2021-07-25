شخص تجاوز المئة عام ينجو من كورونا في روسيا

الوكيل الإخباري- أفاد عمدة مدينة كوروليوف الواقعة بضواحي موسكو، ألكسندر خوديريوف، بتعافي المحارب القديم، نيكولاي باغايف، البالغ من العمر 102 عام من فيروس كورونا.

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وكتب في صفحته على "انستغرام" أن المسن غادر مستشفى مدينة كوروليوف.

وعبر الأطباء عن اعتقادهم أن تعافي المحارب القديم تم بفضل قوة روحه وتمسكه بنمط حياة سليم. أما المحارب القديم يصف الأطباء بأنهم الأبطال الذين قاموا بعلاجه خلال 37 يوما.



وكتب عمدة المدينة "يسرني رؤية نيكولاي نيكولايفيتش بصحة جيدة، وآمل بأن يكون إلى جانبنا خلال سنوات طويلة".



وسيحتفل المحارب القديم المتعافي من كورونا في شهر ديسمبر القادم بعيد ميلاده الـ 103.

المصدر: روسيا اليوم