الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

بالفيديو.. موجة انتقادات واسعة بعد إطلاق الأمانة التشغيل التجريبي للباص السريع

البحث الجنائي يقبض على مرتكبي قضية سلب ١٥٠٠ دينار

الصحة تعلن أسماء المراكز التي تتوفر بها المطاعيم اليوم

حدثان هامان شهدتهما المملكة خلال الـ24 ساعة و أثارا الأردنيين

غضب النشطاء يسيطر على تويتر بعد حادثة الجاردنز

السراحنة : الكشف عن ملابسات حادثة الجاردنز خلال 72 ساعة

التنمية : إغلاق مركز خاص لذوي الاحتياجات وإحالة ملفه الى المدعي العام

برنامج الوكيل يثمن التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية خلال عيد الأضحى

العمل تعلن عن إجراءات جديدة للتسهيل على العمالة الوافدة

دودين لـ برنامج الوكيل : متابعة حثيثة للكشف عن ملابسات حادثة الجاردنز

الأحد، 25-07-2021 11:41 ص

شخص تجاوز المئة عام ينجو من كورونا في روسيا

60fd1652423604683942a1f5


الوكيل الإخباري- أفاد عمدة مدينة كوروليوف الواقعة بضواحي موسكو، ألكسندر خوديريوف، بتعافي المحارب القديم، نيكولاي باغايف، البالغ من العمر 102 عام من فيروس كورونا.

اضافة اعلان

 

وكتب في صفحته على "انستغرام" أن المسن غادر مستشفى مدينة كوروليوف.

وعبر الأطباء عن اعتقادهم أن تعافي المحارب القديم تم بفضل قوة روحه وتمسكه بنمط حياة سليم. أما المحارب القديم يصف الأطباء بأنهم الأبطال الذين قاموا بعلاجه خلال 37 يوما.


وكتب عمدة المدينة "يسرني رؤية نيكولاي نيكولايفيتش بصحة جيدة، وآمل بأن يكون إلى جانبنا خلال سنوات طويلة".


وسيحتفل المحارب القديم المتعافي من كورونا في شهر ديسمبر القادم بعيد ميلاده الـ 103.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
000_8X849Q

السعودية تأمر بإرسال مليون جرعة من لقاح كورونا إلى ماليزيا

60fbc5364c59b74be631dc8c

أستراليا تتوجه لفرض عزل عام أطول بعد زيادة تفشي كورونا

805d6531ad

الشرطة اليونانية تشتبك مع متظاهرين يحتجون على إلزامية التطعيم ضد كورونا

8804724_1613974533

طالبان تدعو المجتمع الدولي لمساعدتها في مواجهة كورونا

روسيا كورونا

أكثر المتضررين من كورونا: الولايات المتحدة أولا والبرازيل ثانيا

لقاح

الولايات المتحدة تدرس إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أخبار متعلقة
5fa8f92d4236047dcc62f8ce

روسيا: أكثر من 21 ألف إصابة جديدة بكورونا

bdcbc08d-4ea0-4cbe-af6d-55fe34d8e753

روسيا: أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

_112097286_whatsubject

موسكو: فتح مركزين لتطعيم العمال المهاجرين ضد فيروس كورونا

5ef1bb3b4236042fce6a8316

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة

60d4446f4236046a426550ab

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 20 ألف إصابة

60c5bdf94236043a9e5b3584

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ 21 ألف إصابة