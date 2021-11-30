شركات الأدوية تكشف استعداداتها لمجابهة متحور أوميكرون

الوكيل الإخباري - أعلنت شركتا "فايزر" و"جونسون آند جونسون" الاثنين أنهما بدأتا، على غرار منافستهما "موديرنا"، العمل على نسخة جديدة من لقاحاتها المضادة لكوفيد-19 تستهدف المتحور "أوميكرون" في حال لم تكن التطعيمات الخاصة بها فعالة في الحماية من هذه النسخة الجديدة من الفيروس.



وقال آلبرت بورلا رئيس شركة "فايزر" في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" التلفزيونية الأميركية: "لا يزال هناك الكثير من الغموض بشأن المتحور الجديد الذي رصد في جنوب إفريقيا".

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وأضاف: "سنعرف أهم ما يجب أن نعرفه خلال بضعة أسابيع"، مشيرا إلى أنه لا بدّ من القيام بتجارب لاختبار فاعلية اللقاح الحالي الذي طورته شركته بالتعاون مع شركة "بايونتيك".



وأوضح أنه "إذا تبين أن اللقاح الحالي أقل فعالية وأصبحنا بحاجة لتطوير لقاح جديد، فقد بدأنا بالعمل عليه الجمعة، لقد قمنا بأول نموذج للحمض النووي وهو سيكون المرحلة الأولى في تطوير لقاح جديد"، حسبما نقلت "فرانس برس".

وأكد بورلا أنه، في حال استدعت الحاجة، "سيكون لدينا لقاح في غضون 95 يوما".

وشدّد على أن شركته تمتلك القدرات، عند الحاجة، لإنتاج أربعة مليارات جرعة العام المقبل.



ولفت بورلا إلى أنه "واثق جدا" من اللقاح الموزع حاليا "لأننا تمكنا من الوصول إلى المزيج الجيد منذ البداية".



وعن العقار المضاد لكوفيد-19 قال بورلا إن القرص الذي طورته "فايزر" لمعالجة المرض وأظهر فاعلية بنسبة 89 في المئة لتجنيب دخول المستشفى أو الوفاة خلال التجارب السريرية، "تم تطويره مع فكرة أن متحوّرات للفيروس قد تظهر".

سكاي نيوز