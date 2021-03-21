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الأحد، 21-03-2021 08:21 ص

وفق صحيفة عالمية

شركات سويدية تعلن استعدادها لإنتاج لقاح سبوتنيك V

صحيفة
توضيحية


الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة عالمية أن العديد من الشركات السويدية مستعدة لإنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V".

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وفي هذا السياق صرح رئيس قسم وكالة الابتكار السويدية، فينوفا لارس هامارستروم، أنه في الوقت الحالي، لا تسمح قدرات الشركات المحلية بالبدء في عمليات إنتاج واسعة، لكنها تسمح بتنظيم إنتاج كميات معينة من الدواء.


ونقلت الصحيفة عن رئيس القسم أن "الأمر لا يتعلق بالضرورة ببناء مصنع كبير، بل يتعلق فقط بمحاولة تطوير تلك القدرات المتوفرة".


وفي وقت سابق قال منسق عمليات التطعيم في السويد، ريتشارد بيرغستريم، إن بلاده يمكن أن تتلقى اللقاح الروسي في شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن هناك مفاوضات جارية بشأن شروط التوريد.


ووافقت حتى الآن 52 دولة على اعتماد لقاح "سبوتنيك V"، ويبلغ عدد سكان هذه الدول الإجمالي أكثر من 1.4 مليار نسمة، ويحتل اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المرتبة الثانية في العالم من حيث الاستخدام.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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