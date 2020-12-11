الجمعة 11-12-2020
الوكيل الاخباري

المملكة تسجل 36 وفاة و 2338 إصابة بكورونا اليوم

الحكومة تطمئن الأردنيين حول إجراءات لتحسين أوضاعهم

منخفض جوي قادم إلى المملكة وتحذيرات

بيان من الجيش العربي

جريمتان تهزان الأردن الأسبوع الماضي

بشائر خير للأردنيين العام القادم

وزير الصحة : ننظر الى الامر بحذر

الأدوية الأوروبية: الهجوم الإلكتروني لن يؤثر على تسليم لقاحات كورونا

اليونان: 81 وفاة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 887 وفاة جديدة بفيروس كورونا

عاجل

المملكة تسجل 36 وفاة و 2338 إصابة بكورونا اليوم

الجمعة، 11-12-2020 03:20 م

حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى

شركة بريطانية تعلن عن آلية جديدة لرفع فعالية اللقاح ضد كورونا

بريطانيا


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية، اليوم الجمعة، بدء دمج اللقاح الروسي "سبوتنيك V" مع لقاحها في تجاربها، بهدف رفع فعالية ونجاعة اللقاح ضد فيروس كورونا.

اضافة اعلان
 

وشددت الشركة البريطانية على أن التعاون العلمي مع معهد الأبحاث العلمية "غاماليا" الروسي، يعد أمرا مهما، سيساعد في الكشف عن إمكانات تركيبات اللقاحات، والمساعدة في جعل اللقاح أكثر فعالية ونجاعة.

 

وقالت الشركة في بيان اليوم، إنه من المنتظر أن يؤدي الجمع بين لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا (COVID-19) إلى توليد حماية أوسع من خلال استجابة مناعية أقوى.


وأضافت: "نعلن اليوم عن برنامج التجارب السريرية لتقييم السلامة والمناعة لمزيج AZD1222، الذي طورته شركة أسترازينيكا (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد وSputnik V، الذي طوره معهد أبحاث غاماليا الروسي. سنبدأ في تسجيل البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
فايزر

فايزر تصدر بيانا هاما حول لقاحها ضد كورونا

نم

أميركا .. عدد ضحايا كورونا فاق عدد الضحايا في الحرب العالمية الثانية

55557737_401

مجلة علمية تكشف تفاصيل هامة عن لقاح فايزر

1120201133440625988021

قطر: تسجيل 164 إصابة جديدة بكورونا

5f6c4eb3cadd9

الهند تسجل 414 وفاة جديدة بفيروس كورونا

1-1323267

خبر صادم لرافضي تلقي لقاح كورونا في الكويت

أخبار متعلقة
55557737_401

مجلة علمية تكشف تفاصيل هامة عن لقاح فايزر

1-1323267

خبر صادم لرافضي تلقي لقاح كورونا في الكويت

_114113646_gettyimages-1219401083

هل يحتاج المتعافون من كورونا إلى اللقاح؟

من

صحيفة عالمية تكشف الاسم المرجح للقاح كورونا

لقاح

ألمانيا تعتزم إقامة مراكز للقاح كورونا الشهر المقبل

لق

المغرب .. الأطباء يتجندون لإنجاح التطعيم ضد كورونا