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الخميس، 12-11-2020 12:55 م

شركة بيونتك مطورة لقاح كورونا مع فايزر: نحاول تأمين 1.5 مليار جرعة العام المقبل

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الوكيل الاخباري - صرح رئيس شركة "بيونتك"، التي تطور لقاح فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع شركة "فايزر" العالمية، لقناة "العربية"، أجاب خلالها على عدد من التساؤلات حول اللقاح المنتظر.

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وأكدت الشركة أن التجارب السريرية الأخيرة على اللقاح شملت 40 ألف مشارك، خلالها ظهرت آثار جانبية محدودة لا تتعدى اليومين حتى الآن، ومن المنتظر أن تستمر الشركة في جمع البيانات عن اللقاح على مدار العامين المقبلين.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إعطاء اللقاح للأفراد عبر جرعتين، في اليوم الأول، واليوم 22، وتشير البيانات الأولية إلى أنه يمنح مناعة مدتها 3 أشهر على الأقل، كما أن الشركة تتوقع استمرار المناعة من اللقاح لمدة عام، وخلال 3 أسابيع ستتوفر معلومات بخصوص الآثار على الأطفال وكبار السن.


وبدأت الشركة بتطعيم مجموعة من الأطفال بين أعمار 12 إلى 16 عاما، ومن المنتظر تطعيم مجموعة من الأطفال دون سن 12 عاما.


وفيما يتعلق بانتشار اللقاح على مستوى العالم، أوضحت الشركة أنه من المهم فصل عملية موافقة السلطات الصحية عن السياسة، إذ يعتمد توزيع اللقاح على موافقة الجهات التنظيمية لكل دولة.

وشدد رئيس "بيونتك" على أن الجميع يعمل بطاقة قصوى، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أن "الجودة" تتطلب وقتا، وتعمل الشركة حاليا على تأمين 50 مليون جرعة هذا العام، و1.5 مليار جرعة العام المقبل، وتأمل الشركة ببيع مليارات الجرعات في 2021 ليشمل التوزيع كافة العالم.


وتناقش الشركة حاليا توزيع اللقاح مع 30 حكومة حول العالم، كما تتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمكين وصول اللقاح للدول الأضعف اقتصاديا.


يشار إلى أن نقل اللقاح يتطلب شروطا محدد، حيث يتم نقله عند درجة 70 تحت الصفر، وبعد نقل اللقاح لا بد من تخزينه في برادات خاصة متوفرة بالمستشفيات.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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