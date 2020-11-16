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الإثنين، 16-11-2020 02:43 م

شركة جديدة تعلن عن لقاح ضد كورونا فعال بنسبة 94.5%

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة ”موديرنا“، اليوم الاثنين، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة 94.5% طبقا للنتائج الأولية لدراسة واسعة النطاق.

وقال الباحثون بحسب صحيفة ”نيويورك تايمز“ أن النتائج أفضل مما تجرؤوا على تخيله، لكن اللقاح لن يكون متاحا على نطاق واسع قبل أشهر، تقريبا في حدود ربيع العام القادم.

و“موديرنا“ هي ثاني شركة أدوية تعلن تقارير أولية عما يبدو أنه لقاح ناجح ضد فيروس كورونا، مما يتيح أملا في مواجهة الجائحة.

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وتدعم الحكومة الأمريكية مشروع لقاح موديرنا بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات التي دخلت في تجارب بشرية واسعة النطاق.

 

المصدر: إرم


 




 

 


 

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