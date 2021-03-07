شركة صينية تتخلى عن موعدها في تسليم أوكرانيا لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- تعتزم السلطات الأوكرانية فرض عقوبات ضد الشركة الصينية "Lekhim" المسؤولة عن توريد لقاح "سينوفاك" الصيني، بسبب التخلي عن موعدها في تسليم الدفعة الأولى من اللقاح.



وبموجب الاتفاق مع شركة "Lekhim" كان من المفترض أن تتسلم أوكرانيا الدفعة الأولى من لقاح "سينوفاك" قبل 6 آذار الجاري.



ولم يحدد نائب وزير الصحة الأوكراني، إيغور إيفاشينكو، كيف ستتم معاقبة الشركة الصينية، إلا أنه بحسب المعطيات التي تحصلت عليها وكالة "رويترز" يمكن تغريم الشركة الصينية بـ0.1% من التكلفة عن كل يوم تأخير.



وفي وقت سابق صوت البرلمان الأوكراني لصالح قانون ينص على إمكانية تسجيل اللقاحات للاستخدام، بعد التأكد من نجاح التجارب قبل السريرية، طالما أن التجارب السريرية أجريت بإذن من السلطات المختصة ذات الصلة في الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، سويسرا، اليابان، أستراليا، كندا، الصين، إسرائيل، الهند، المكسيك، البرازيل أو الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان

RT



