شركة فايزر الأمريكية تدرس تسجيل لقاحها في روسيا

الوكيل الاخباري - تنظر شركتا الأدوية الأمريكية "فايزر" والألمانية "بيو إن تيك" في إمكانية تقديم طلب تسجيل لقاحهما ضد فيروس كورونا في روسيا.

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وجاء في بيان صادر عن شركة "فايزر": "تنظر شركة فايزر في إمكانية تقديم طلب تسجيل لقاح ضد كوفيد – 19 في الاتحاد الروسي بعد تلقي البيانات اللازمة من نتائج التجارب السريرية".



ومن جانبها أشارت وزارة الصحة الروسية إلى عدم وجود موانع لتسجيل اللقاح في روسيا.



في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، أعلنت شركة "فايزر" أن نتائج التجارب السريرية الأولية للمرحلة الثالثة، تظهر أن لقاحها فعال بنسبة تزيد عن 90%.



يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدا، ويعد اللقاح حاليا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو الأقرب إلى نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبدء الإنتاج الضخم.

وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ "سبوتنيك-V".









