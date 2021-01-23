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السبت، 23-01-2021 12:17 م

شركة فايزر تستعد لاعلان توفر لقاحات للاطفال ضد كورونا

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الوكيل الاخباري - قالت شركة Pfizer إنها سجلت بالكامل تجربة لقاح Covid-19 للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عاماً، وهي خطوة أساسية قبل استخدام اللقاح في تلك الفئة العمرية.

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وقالت Pfizer لشبكة CNBC، إن الدراسة، وهي امتداد لتلك المستخدمة لدعم ترخيص الاستخدام الطارئ للقاح لدى الأشخاص من سن 16 وما فوق ، قد سجلت 2259 طفلاً تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.


يشار الى ان اللقاح الذي تم تطويره مع الشريك الألماني BioNTech ، تم ترخيصه للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق في ديسمبر.

 

المصدر - CNBC عربية


 




 

 


 

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