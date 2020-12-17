الخميس 17-12-2020
الوكيل الاخباري

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الخميس، 17-12-2020 12:55 ص

شركة فايزر : تواجهنا مشاكل في إنتاج لقاح كورونا

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الوكيل الاخباري - قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، أليكس عازار إن المسؤولين الأمريكيين يعملون مع شركة "فايزر" للمساعدة في زيادة طاقتها الإنتاجية للقاح "كوفيد 19" بعد شكوى الشركة من تحديات في الإنتاج.

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وأضاف عازار في إفادة صحفية: "لقد تم إبلاغنا أخيرا من قبلهم بالتحديات المختلفة التي قد يواجهونها في التصنيع، وسوف نضمن تقديم الدعم الكامل لضمان قدرتهم على الإنتاج للشعب الأمريكي من خلال أي آلية" . 

ولم يحدد المسؤولون ما هي تحديات التصنيع المشار إليها، لكنهم قالوا إنهم على دراية بمواد التصنيع والمعدات اللازمة لصنع اللقاحات.

 

المصدر - سبوتنك 


 




 

 


 

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