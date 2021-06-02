شركة مصرية تساعد الهند في مواجهة كورونا

الوكيل الإخباري - تستعد شركة "إيفا فارما" المصرية للأدوية لإرسال ثالث شحنة من عقار رمدسيفير، الذي تنتجه والذي يستخدم في علاج مرض كوفيد-19، إلى الهند في الموعد المقرر، يوم الخميس 3 يونيو.



وكانت الشركة قد وقعت في شهر مايو اتفاقا مع السفارة الهندية بالقاهرة على إمداد الهند بـ 300 ألف جرعة من هذا العقار بهدف مساعدة الهند في مكافحة موجة تفشي مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.

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وهذه هي الشحنة الثالثة من ست شحنات يتضمنها الاتفاق، حيث يستهدف هذا العقار الحالات المتوسطة إلى الشديدة من كوفيد-19 التي تُعالج في وحدات العناية الفائقة وتتطلب أكسجين.



وأعلنت شركة إيفا فارما، وهي شركة أدوية مصرية تأسست عام 1997، في يونيو 2020 أنها حصلت على ترخيص من شركة "جلياد ساينسيز" الأمريكية لصناعة الأدوية لتصنيع عقار "رمدسيفير" بمصر وتوزيعه في 127 دولة.



وقال رئيس مجلس إدارة إيفا فارما، رياض أرمانيوس: "حصلنا على موافقة الجهات المصرية على تصدير الدواء الفعال والمنقذ للحياة، رمدسيفير إيڤا فارما،

واستطعنا توفير كميات بمئات الآلاف، وتم التعاقد على 300 ألف وحدة.

وأوضح أرمانيوس أن شركته صدّرت العقار العام الماضي لـ 15 دولة حول العالم، بعد أن زادت قدرتها الإنتاجية.

المصدر : روسيا اليوم