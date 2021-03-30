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الثلاثاء، 30-03-2021 03:39 م

صاحب شركة سفر إيطالية يطلب إهداء جزيرة سردينيا شحنة من سبوتنيك V

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الوكيل الإخباري - اقترح جيوفاني سانا مالك شركة السفر الإيطالية Studio Vacanze Group، على سلطات سردينيا، أن تطلب من الروس الذين ربطوا حياتهم بهذه الجزيرة، التبرع بدفعة من لقاح "سبوتنيك V" لسكانها.

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 وقال مالك هذه الشركة الشهيرة في سردينيا، إن مبادرته تعود إلى ثقته في أن الروس على استعداد من جديد لإظهار نبلهم وكرمهم، من أجل مساعدة سردينيا على التغلب على الأزمة الطبية والاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-10.


وأضاف رجل الإعلام: "يأتي الكثير من الروس إلى ساحل إميرالد في سردينيا، ومن بينهم العديد من الأثرياء والمؤثرون الذين يمكنهم شراء مجموعة كبيرة من لقاح سبوتنيك، والتبرع بها لسكان جزيرتنا. وأنا أعلم بالتأكيد أنه يوجد مثل هؤلاء الناس، وهم على استعداد لتقديم المساعدة الاجتماعية لجزيرة سردينيا. لهذا السبب طرحت هذه المبادرة".


ونوه سانا، بأنه يتحدث في المقام الأول، عن المواطنين الروس الذين يقطنون في الجزيرة ويملكون عقارات، ويزورون منطقتنا للاستجمام".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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